Тренинг на тему здорового образа жизни прошел в столице Ингушетии

Мероприятие прошло на базе стадиона имени Парчиева, где собравшиеся говорили о вреде употребления табачных изделий, алкоголя, спиртосодержащей продукции и наркотиков и об уголовной ответственности за их употребление.

В заключение мероприятия все участники тренинга сошлись во мнении, что с самого раннего возраста нужно суметь сказать вредным привычкам «нет», чтобы в будущем обезопасить себя и свое окружение.