Профилактика наркомании

Тренинг на тему здорового образа жизни прошел в столице Ингушетии

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Профилактическим мерам против распространения пагубных привычек среди молодежи столицы уделяется большое внимание. Антинаркотической комиссией администрации города Магаса был проведен тренинг для молодёжи на тему «Пагубные привычки», сообщила пресс-служба муниципалитета.

Мероприятие прошло на базе стадиона имени Парчиева, где собравшиеся говорили о вреде употребления табачных изделий, алкоголя, спиртосодержащей продукции и наркотиков и об уголовной ответственности за их употребление.

В заключение мероприятия все участники тренинга сошлись во мнении, что с самого раннего возраста нужно суметь сказать вредным привычкам «нет», чтобы в будущем обезопасить себя и свое окружение.

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