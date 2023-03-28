Тренинг на тему здорового образа жизни прошел в столице Ингушетии
Профилактическим мерам против распространения пагубных привычек среди молодежи столицы уделяется большое внимание. Антинаркотической комиссией администрации города Магаса был проведен тренинг для молодёжи на тему «Пагубные привычки», сообщила пресс-служба муниципалитета.
Мероприятие прошло на базе стадиона имени Парчиева, где собравшиеся говорили о вреде употребления табачных изделий, алкоголя, спиртосодержащей продукции и наркотиков и об уголовной ответственности за их употребление.
В заключение мероприятия все участники тренинга сошлись во мнении, что с самого раннего возраста нужно суметь сказать вредным привычкам «нет», чтобы в будущем обезопасить себя и свое окружение.