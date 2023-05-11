Третья школа села Плиево Ингушетии будет капитально отремонтирована

Как сообщили в администрации Назрановского района, строители в настоящее время завершают демонтаж старого здания, проводят работы по устройству кровли и др.

Образовательное учреждение будет готово встретить школьников 1 сентября текущего года. Отмечается, что все работы ведут специалисты подрядной организации ООО «Элит-Строй».

Ремонт школы осуществляется в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования». За качеством работ следят сотрудники Росстройнадзора.