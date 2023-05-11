Капремонт

Третья школа села Плиево Ингушетии будет капитально отремонтирована

0

Третья средняя общеобразовательная школа сельского поселения Плиево, рассчитанная на 540 мест, будет капитально отремонтирована.

Как сообщили в администрации Назрановского района, строители в настоящее время завершают демонтаж старого здания, проводят работы по устройству кровли и др.

Образовательное учреждение будет готово встретить школьников 1 сентября текущего года. Отмечается, что все работы ведут специалисты подрядной организации ООО «Элит-Строй».

Ремонт школы осуществляется в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования». За качеством работ следят сотрудники Росстройнадзора.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представитель Коммолодежи Ингушетии принял участие во всероссийском слете добровольцев
Три человека спасено в Ингушетии на пожарах
Более 3,5 тыс. человек привито в Ингушетии от кори
Глава Ингушетии считает, что 291-я артиллерийская бригада заслужила наименование «гвардейская»
Новая зона отдыха появится рядом с центральным стадионом в Назрани
При столкновении грузовика и легковушки в Ингушетии пострадали два человека
Школьник из Ингушетии в полуфинале конкурса чтецов «Живая классика»
Али Цокаев стал серебряным призером Всероссийских соревнований по вольной борьбе
Глава Назрановского района Ингушетии приобрел водяной насос для жителей села Сурхахи
В Ингушетии открыли аккредитацию для журналистов на всероссийский турнир по дзюдо в Назрани
Ингушский спортсмен Адам Цечоев в тройке лидеров по красивым броскам II этапа Континентальной лиги дзюдо

Главное

Яндекс.Метрика

 