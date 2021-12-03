Три брата ответят в суде за избиение битой своего знакомого

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Установлено, что один из злоумышленников на почве ранее возникших неприязненных отношений решил причинить вред здоровью своему знакомому. Поздно вечером 2 июня 2021 года, заранее зная о том, что последний находится возле магазина «Вершина» в Малгобеке, он выехал туда со своими родным и двоюродным братьями. Увидев мужчину на крыльце магазина, они стали наносить ему удары ногами и руками, а также металлической битой по различным частям тела», — сказал собеседник.

По его словам, сразу после этого злоумышленники скрылись с места совершения преступления.

Уголовное дело прокурором направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по существу.