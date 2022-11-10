Три человека пострадали при столкновении BMW и LADA Vesta в Ингушетии

ДТП произошло накануне поздно вечером по улице Московской в городе Назрани. Пострадавшие доставлены в детскую районную клиническую больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавшего и ликвидации последствий автоаварии привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда «Эрзи» в количестве 3-х человек и одна единица техники.