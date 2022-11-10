ДТП

Три человека пострадали при столкновении BMW и LADA Vesta в Ингушетии

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Три человека пострадали при столкновении автомобилей BMW и LADA Vesta в Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

ДТП произошло накануне поздно вечером по улице Московской в городе Назрани. Пострадавшие доставлены в детскую районную клиническую больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавшего и ликвидации последствий автоаварии привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда «Эрзи» в количестве 3-х человек и одна единица техники.

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