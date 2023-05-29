Три человека пострадали при столкновении двух «Приор» в Ингушетии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник днем на автодороге «Ачалуки-Карабулак».

Травмированные доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.

Детей среди участников ДТП не было, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.