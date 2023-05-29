ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух «Приор» в Ингушетии

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Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей марки «Лада «Приора» в Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник днем на автодороге «Ачалуки-Карабулак».

Травмированные доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.

Детей среди участников ДТП не было, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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