Три человека пострадали в автоаварии в Ингушетии

По прибытии на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись два автомобиля.

«В результате ДТП пострадало три человека. После оказания первой медицинской помощи они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу работниками скорой медицинской помощи и медицины катастрофы. Среди участников дорожно-транспортного происшествия детей нет», — говорится в релизе.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.