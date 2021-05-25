ДТП

Три человека пострадали в автоаварии в Ингушетии

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Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне вечером в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

По прибытии на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись два автомобиля.

«В результате ДТП пострадало три человека. После оказания первой медицинской помощи они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу работниками скорой медицинской помощи и медицины катастрофы. Среди участников дорожно-транспортного происшествия детей нет», — говорится в релизе.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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