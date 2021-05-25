Три человека пострадали в автоаварии в Ингушетии
Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне вечером в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
По прибытии на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись два автомобиля.
«В результате ДТП пострадало три человека. После оказания первой медицинской помощи они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу работниками скорой медицинской помощи и медицины катастрофы. Среди участников дорожно-транспортного происшествия детей нет», — говорится в релизе.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.