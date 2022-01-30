ДТП

Три человека пострадали в автоаварии в Ингушетии

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В сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии в субботу поздно вечером произошло ДТП, три человека пострадали, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись автомобили BMW и ВАЗ-2199. Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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