Три человека пострадали в автоаварии в Ингушетии
Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей марки Nissan и ВАЗ-21115 на автодороге «Экажево - Али-Юрт» в Назрановском районе Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей марки Nissan и ВАЗ-21115 на автодороге «Экажево - Али-Юрт» в Назрановском районе Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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