ДТП

Три человека пострадали в автоаварии в Ингушетии

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Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей марки Nissan и ВАЗ-21115 на автодороге «Экажево - Али-Юрт» в Назрановском районе Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ДТП произошло накануне вечером. Пострадавшие с различными травмами средней тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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