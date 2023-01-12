Три человека пострадали в дорожной аварии при въезде в ингушскую столицу

«Инцидент произошел при въезде в столицу республики. На дороге «Магас — Назрань» водитель «Рено-Логан» столкнулся со следовавшим в попутном направлении ВАЗ-21111. После этого в «Рено» врезался ехавший за ним автомобиль «Мерседес-Бенц», — сказал представитель министерства.

По его словам, в результате аварии пассажир «Рено» попал в больницу, двух человек после оказания помощи в медучреждении перевели на амбулаторное лечение.