ДТП

Три человека пострадали в дорожной аварии при въезде в ингушскую столицу

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Дорожные полицейские республики выясняют обстоятельства ДТП с участием отечественного авто и двух иномарок у Аланских ворот в Магасе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД в четверг.

«Инцидент произошел при въезде в столицу республики. На дороге «Магас — Назрань» водитель «Рено-Логан» столкнулся со следовавшим в попутном направлении ВАЗ-21111. После этого в «Рено» врезался ехавший за ним автомобиль «Мерседес-Бенц», — сказал представитель министерства.

По его словам, в результате аварии пассажир «Рено» попал в больницу, двух человек после оказания помощи в медучреждении перевели на амбулаторное лечение.

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