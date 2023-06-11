Три человека пострадали в ДТП с участием «ВАЗ-21115» и Honda в Ингушетии

Автоавария произошла днем, сегодня, по дороге «Зязиков-Юрт — Ачалуки». Пострадавшие на попутном транспорте доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались сотрудники ПСО «Тарко» города Малгобеко в количестве 3-х человек и одной единицы техники.