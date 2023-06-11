ДТП

Три человека пострадали в ДТП с участием «ВАЗ-21115» и Honda в Ингушетии

0

Три человека пострадали в ДТП с участием «ВАЗ-21115» и Honda в Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Автоавария произошла днем, сегодня, по дороге «Зязиков-Юрт — Ачалуки». Пострадавшие на попутном транспорте доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались сотрудники ПСО «Тарко» города Малгобеко в количестве 3-х человек и одной единицы техники.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии День России отпразднуют различными культурными мероприятиями
В культурной столице Ингушетии отремонтируют конструкцию на «Оскановском круге»
В Ингушетии строится 61 объект на более 8 млрд руб.
Ингушский боксер Хамзат Матиев стал бронзовым призером чемпионата России среди юниоров
Общественники из Ингушетии стали частью общероссийской сети «Добро. Центр»
В Ингушетии учебные заведения Росгвардии присоединились к акции «Россия в сердце навсегда»
В Ингушетии 12 июня объявили днем бесплатного катания на коньках
Ингушские спортсмены стали призерами первенства России по греко-римской борьбе U 23
Начальнику управления Росгвардии по Ингушетии вручили погоны генерал-майора полиции
Десяток медалей привезли из Кисловодска ингушские дзюдоисты
В Ингушетии 10 и 11 июня ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой

Главное

Яндекс.Метрика

 