Три человека пострадали в ДТП с участием «ВАЗ-21115» и Honda в Ингушетии
Три человека пострадали в ДТП с участием «ВАЗ-21115» и Honda в Ингушетии, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
Автоавария произошла днем, сегодня, по дороге «Зязиков-Юрт — Ачалуки». Пострадавшие на попутном транспорте доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались сотрудники ПСО «Тарко» города Малгобеко в количестве 3-х человек и одной единицы техники.