ДТП

Три человека пострадали в двух ДТП в Ингушетии

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Три человека пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в республике, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по республике.

При столкновении «ВАЗ-2107» и «Лады Приоры» на автодороге «Карабулак-Ачалуки» в четверг днем пострадали два человека. Третий травмирован в ДТП с участием «Газели» и «ВАЗ-2114» на дороге «Назрань-Ачалуки».

Детей среди участников происшествий нет. Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Причины и обстоятельства автоаварий устанавливаются.

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