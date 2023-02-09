Три человека пострадали в двух ДТП в Ингушетии

При столкновении «ВАЗ-2107» и «Лады Приоры» на автодороге «Карабулак-Ачалуки» в четверг днем пострадали два человека. Третий травмирован в ДТП с участием «Газели» и «ВАЗ-2114» на дороге «Назрань-Ачалуки».

Детей среди участников происшествий нет. Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Причины и обстоятельства автоаварий устанавливаются.