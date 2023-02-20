Три человека пострадали в Ингушетии из-за хлопка газа
В подвальном помещении двухэтажного строящегося объекта в городе Назрани в понедельник днем произошел хлопок газо-воздушной смеси, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального главка МЧС.
В подвальном помещении двухэтажного строящегося объекта в городе Назрани в понедельник днем произошел хлопок газо-воздушной смеси, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального главка МЧС.
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