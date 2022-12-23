Три человека пострадали в Ингушетии при столкновении Hyundai Solaris и Лады «Гранта»

ДТП произошло накануне поздно вечером рядом с Аланскими воротами столицы республики. Пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи» в количестве 4-х человек и одна единицы техники.