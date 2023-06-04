Три человека пострадали в ночном ДТП в Ингушетии
Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в городе Назрани на пересечении улиц Тутаевой и Эсмурзиева.
Сообщение об автоаварии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 00:22 мск 4 июня. Травмированные доставлены в приемное отделение ИРКБ работниками центра медицины катастроф на машине скорой медицинской помощи.
Детей среди участников ДТП нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.