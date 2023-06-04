ДТП

Три человека пострадали в ночном ДТП в Ингушетии

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Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в городе Назрани на пересечении улиц Тутаевой и Эсмурзиева.

Сообщение об автоаварии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 00:22 мск 4 июня. Травмированные доставлены в приемное отделение ИРКБ работниками центра медицины катастроф на машине скорой медицинской помощи.

Детей среди участников ДТП нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

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