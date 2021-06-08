Три человека пострадали в результате ДТП на автодороге «Галашки - Нестеровское» в Ингушетии
В ингушской Сунже в результате ДТП с участием двух автомобилей на дороге «Галашки - Нестеровское» пострадали три человека. Все они госпитализированы в центральную районную больницу города, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.
«ДТП произошло в 15:25 мск. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два автомобиля марки «Лада Приора». В результате дорожно-транспортного происшествия имеются 3 пострадавших. Все они были доставлены в центральную районную больницу Сунжи», — сказал собеседник.
По его словам, детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.