Три человека пострадали в результате ДТП на автодороге «Галашки - Нестеровское» в Ингушетии

«ДТП произошло в 15:25 мск. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два автомобиля марки «Лада Приора». В результате дорожно-транспортного происшествия имеются 3 пострадавших. Все они были доставлены в центральную районную больницу Сунжи», — сказал собеседник.

По его словам, детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.