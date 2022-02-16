Три человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки
За минувшие сутки в Ингушетии умерли три пациента с коронавирусом, всего — 529 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 16 февраля в республике проведено 683 010 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 37 025 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+365 за сутки).
Выздоровело —31 135 человек.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 139 жителей региона старше 60 лет.
287 человек госпитализировано, 162 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 27 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 20 из них — на ИВЛ.
4 874 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.