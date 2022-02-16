Коронавирус

Три человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки

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За минувшие сутки в Ингушетии умерли три пациента с коронавирусом, всего — 529 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 16 февраля в республике проведено 683 010 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 37 025 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+365 за сутки).

Выздоровело —31 135 человек.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 139 жителей региона старше 60 лет.

287 человек госпитализировано, 162 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 27 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 20 из них — на ИВЛ.

4 874 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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