Три человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки

На 16 февраля в республике проведено 683 010 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 37 025 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+365 за сутки).

Выздоровело —31 135 человек.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 139 жителей региона старше 60 лет.

287 человек госпитализировано, 162 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 27 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 20 из них — на ИВЛ.

4 874 жителя республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.