Коронавирус

Три человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за прошедшие сутки

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За прошедшие сутки в Ингушетии умерли три пациента с коронавирусом, всего — 497 человек.

На 20 января в республике проведено 629 413 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 30 037 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+82 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело 28 134 пациентов (+64 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 91.

210 человек госпитализировано, 124 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 22 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

1196 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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