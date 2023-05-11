Три человека спасено в Ингушетии на пожарах

Представителями чрезвычайного ведомства проводились разъяснительные беседы с жителями региона о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 160 человек. Активно проводилась работа в СМИ республики по информированию населения о поведении на водоемах.

В Главном управлении МЧС призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.