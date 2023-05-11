Безопасность

Три человека спасено в Ингушетии на пожарах

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Сотрудники МЧС по Ингушетии с 24 апреля по 10 мая этого года 8 раз привлекались на тушение пожаров. Спасено три человека, эвакуировано — два.

Представителями чрезвычайного ведомства проводились разъяснительные беседы с жителями региона о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 160 человек. Активно проводилась работа в СМИ республики по информированию населения о поведении на водоемах.

В Главном управлении МЧС призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.

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