Три человека спасено в Ингушетии на пожарах
Сотрудники МЧС по Ингушетии с 24 апреля по 10 мая этого года 8 раз привлекались на тушение пожаров. Спасено три человека, эвакуировано — два.
Представителями чрезвычайного ведомства проводились разъяснительные беседы с жителями региона о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 160 человек. Активно проводилась работа в СМИ республики по информированию населения о поведении на водоемах.
В Главном управлении МЧС призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.