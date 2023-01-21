ДТП

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Назрани

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При столкновении двух легковушек в городе Назрани Ингушетии пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС в субботу, 21 января.

«ДТП произошло по ул. Почтовая в Назрани, столкнулись два автомобиля ВАЗ «2110» и Хенде «Солярис». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое взрослых и ребенок», — сказал собеседник.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу Назрани.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отмечается, что для деблокировки пострадавших привлекался поисково-спасательный отряд «Эрзи» в составе четырёх человек.

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