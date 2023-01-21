Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Назрани

«ДТП произошло по ул. Почтовая в Назрани, столкнулись два автомобиля ВАЗ «2110» и Хенде «Солярис». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое взрослых и ребенок», — сказал собеседник.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу Назрани.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отмечается, что для деблокировки пострадавших привлекался поисково-спасательный отряд «Эрзи» в составе четырёх человек.