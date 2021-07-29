Три десятка миллионов рублей направят на строительство дороги от федеральной трассы к автостанции в Назрани

«Стоимость объекта по проекту составляет 29,5 млн руб. Проект предусматривает строительство примыкания к федеральной автодороге, на эти цели планируется потратить 7,5 млн руб. Более 6,3 млн руб. уйдет на устройство основания дорожной артерии», — сказал представитель ведомства.

По данным собеседника, на строительство тротуара и подготовку основания направят 1,7 млн руб., 10,5 млн руб. — на асфальтобетонное покрытие пути в два слоя, оставшаяся сумма пойдет на освещение, дорожные знаки и разметки.

Напомним, новый пятиэтажный автовокзал общей площадью более 1 тыс. кв. м с помещениями для отдыха водителей и комнатами матери и ребенка открыли на окраине Назрани в августе 2016 года.

Четыре этажа отведены под административный корпус, на пятом находятся арендные помещения — выставочный зал и мебельный салон. На втором разместился Компромсвязи республики. Также на территории расположились гостиница, кафе, комнаты матери и ребёнка и помещения для отдыха водителей, раздельные кассы, камера хранения.

Для стоянки автобусов отведен земельный участок в три гектара.

Вокзал обслуживает пригородные, внутриреспубликанские и междугородные маршруты. Кроме того, планируется запустить международные рейсы.

Новая автостанция построена для разгрузки центральной части города Назрани, где часто возникали пробки. На месте, высвободившемся после переноса автовокзала, власти Назрани планировали построить центральную мечеть и парковую зону, но на территории появился крупный торгово-развлекательный комплекс.