Три года колонии получил житель Ингушетии за хранение героина
В незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере признан виновным 31-летний житель республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.
В феврале текущего года мужчина бесконтактным способом приобрел для личного употребления наркотическое средство героин — 2,78 гр. Он был задержан правоохранителями с поличным.
Приговором Магасского районного суда, с учетом наличия на иждивении 5-х малолетних детей, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.