Три года колонии получил житель Ингушетии за хранение героина

В феврале текущего года мужчина бесконтактным способом приобрел для личного употребления наркотическое средство героин — 2,78 гр. Он был задержан правоохранителями с поличным.

Приговором Магасского районного суда, с учетом наличия на иждивении 5-х малолетних детей, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.