Наркотики

Три года колонии получил житель Ингушетии за хранение героина

0

В незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере признан виновным 31-летний житель республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

В феврале текущего года мужчина бесконтактным способом приобрел для личного употребления наркотическое средство героин — 2,78 гр. Он был задержан правоохранителями с поличным.

Приговором Магасского районного суда, с учетом наличия на иждивении 5-х малолетних детей, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани Ингушетии на опасных участках города обустроят пешеходные переходы
На лекарства для льготников в Ингушетии выделено 120 млн руб.
Команда КВН из Ингушетии заняла второе место на соревнованиях в Нальчике
Транспортная компания в Ингушетии оплатила задолженность по налогам после ареста КамАЗа
Более 52 тыс. жителей Ингушетии выбрали общественные пространства для благоустройства
Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев принял участие во встрече спикера СФ с главой ФНС ОАЭ
В селе Али-Юрт Ингушетии прошел республиканский турнир по самбо
Школьники из Ингушетии стали участниками интеллектуальной викторины «Знай свою историю»
В Ингушетии прошли республиканские соревнования по легкоатлетическому четырехборью
В Малгобеке Ингушетии близится к завершению голосование по выбору общественных территорий для развития
Судебные приставы реализовали арестованные автобусы коммунальщиков Магаса в счет погашения долга

Главное

Яндекс.Метрика

 