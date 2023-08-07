Три года колонии получил житель Ингушетии за хранение наркотиков
29-летний житель города Назрани признан виновным в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.
Установлено, что в феврале текущего года мужчина бесконтактным способом приобрел для личного употребления 19 граммов мефедрона. Он был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону с поличным.
Магасский районный суд приговорил фигуранта к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.