Приговор

Три года проведет в колонии-поселении житель Ингушетии за кражу 9 мобильных телефонов

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За кражу 9 мобильных телефонов 22-летнему жителю Сунженского района Ингушетии суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что злоумышленник, на территории региона, в период с ноября 2020 по май 2021 года, из корыстных побуждений, вводя в заблуждение местных жителей, в том числе и несовершеннолетнего, под предлогом осуществления телефонного звонка, а также совершая кражи в общественных местах и в салонах связи, похищал принадлежащие им мобильные телефоны.

Таким образом, он завладел девятью мобильными телефонами на общую сумму более 166 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Сунженский районный суд республики, с учетом позиции государственного обвинителя, признал его виновным в инкриминируемых деяниях.

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