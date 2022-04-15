Три года проведет в колонии-поселении житель Ингушетии за кражу 9 мобильных телефонов

Установлено, что злоумышленник, на территории региона, в период с ноября 2020 по май 2021 года, из корыстных побуждений, вводя в заблуждение местных жителей, в том числе и несовершеннолетнего, под предлогом осуществления телефонного звонка, а также совершая кражи в общественных местах и в салонах связи, похищал принадлежащие им мобильные телефоны.

Таким образом, он завладел девятью мобильными телефонами на общую сумму более 166 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Сунженский районный суд республики, с учетом позиции государственного обвинителя, признал его виновным в инкриминируемых деяниях.