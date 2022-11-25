Три года в колонии-поселении проведет житель Ингушетии за хранение пистолета

Судом установлено, что мужчина по месту своего жительства в сельском поселении Южное незаконно хранил пистолет МР-371, снаряженный 8 патронами к нему. Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты в июне этого года сотрудниками УФСБ России по региону в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Приговором Малгобекского городского суда ему с учетом наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.