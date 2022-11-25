Приговор

Три года в колонии-поселении проведет житель Ингушетии за хранение пистолета

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Осужден 30-летний житель Малгобекского района Ингушетии за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина по месту своего жительства в сельском поселении Южное незаконно хранил пистолет МР-371, снаряженный 8 патронами к нему. Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты в июне этого года сотрудниками УФСБ России по региону в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Приговором Малгобекского городского суда ему с учетом наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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