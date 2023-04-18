Три иностранца предстанут перед судом в Ингушетии за попытку сбыть героин в регионе

По данным ведомства, в январе прошлого года, путем использования сети тайников, по предварительному сговору с другими лицами, находясь в Москве, иностранцы приобрели героин массой 163 граммов, который один из них на автомобиле марки Hyundai Solaris планировал перевезти в республику.

В Ингушетии он должен был расфасовать наркотики на мелкие партии, а затем размещать их в оборудованные им тайники, передавая отчеты с описанием сформированных «закладок» сообщнику посредством сообщений в социальной сети, для последующей реализации наркозависимым лицам.

До тайников дело не дошло, поскольку 10 февраля текущего года злоумышленник был задержан сотрудниками полиции при въезде в регион на посту ДПС «ОРША-48» в Малгобекском районе с поличным, а наркотики изъяты.

Два подельника наркодилера вскоре были задержаны сотрудниками полиции в Москве, у одного из них по месту его жительства обнаружили героин — 767 граммов, а также гашиш — 4,3 кг.

В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.