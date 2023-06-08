Три инвестпроекта будут реализованы в Ингушетии при поддержке властей региона

«На заседании под руководством Главы республики Махмуд-Али Калиматова рассматривались заявки инициаторов в рамках единого регламента сопровождения инвестиционных проектов службы «Одного окна», — отметили в пресс-службе руководителя субъекта.

Гендиректор ООО «Старт Плюс» Руслан Барахоев представил проект строительства завода по производству сжиженного природного газа с криогенным топливозаправочным пунктом в городе Карабулаке на 41 рабочее место. Мощность производства составляет 12 780 тонн в год. Его строительство обойдется инвестору в 518,3 млн руб. Реализовывать готовую продукцию планируется на рынках соседних регионов — Дагестана, Чечни, Северной Осетии, КБР.

Инвестору требуется земельный участок площадью 5 га. По заключению Минэкономики республики объект соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития Ингушетии. Было принято решение одобрить реализацию инвестиционного проекта.

Также поддержку получила компания по производству очистных систем разных видов, которая планирует оказывать полный комплекс услуг с сервисным обслуживанием. Стоимость проекта составляет 100 млн. рублей, 30 млн из которых — заемные средства, срок реализации 2023-2025 годы. Предприятие рассчитано на 45 рабочих мест. Дополнительные плюсы реализации данного проекта — налоговые поступления. Предполагается, что завод будет построен на земельном участке площадью 3,3 га, на территории промышленной зоны Карабулака.

Исполнительный директор ООО «Агромельпродукт» Алихан Арапиев предложил строительство первой очереди мукомольного комбината с элеватором там же в, общей мощностью 100 тонн зерна в сутки, по производству пшеничной муки и отрубей.

Комбинат стоимостью 484,5 млн рублей сможет обеспечить рабочими местами 63 человека. Запустить производство на полную мощность планируется в 2026 году.

Решение по трем другим проектам — «ПФ Электрощит -Юг», ООО «Люкс Хаус», ООО «ЗЛС «ВИЛС», связанных со строительством завода по производству трансформаторов, многоэтажного элитного жилого комплекса и литий-ионных аккумуляторов нового типа повышенной емкости, было отложено.

«Мы вернемся к этим проектам после более детального изучения. Нужно просчитать все риски и пользу, связанные с реализацией этих производств. Отдельное внимание надо уделить экологичности указанных предприятий. Для нас это серьезный вопрос», — отметил Калиматов.

Глава напомнил, что инвесторы — это потенциальные доноры бюджета, которые платят налоги. «Поэтому не вздумайте чинить им препятствия, оказывайте юридическую, консультативную, другую помощь. Создавайте для инвестора максимально комфортные условия, чтобы ему захотелось с нами работать и вкладываться в развитие региона», — подчеркнул он, обращаясь к членам инвестиционного совета и кабинета министров.