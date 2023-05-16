Здравоохранение

Три крупных объекта здравоохранения введут в Ингушетии в этому году

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В различных муниципальных образованиях Ингушетии в 2023 году откроют значимые объекты здравоохранения, в том числе три крупных, сообщил глава республиканского правительства в своем выступлении в Народном собрании.

«В этом году откроем Кантышевскую участковую больницу, инфекционное отделение на 60 коек Республиканской детской клинической больницы, поликлинику на 300 посещений в смену в Сунже. Также в текущем году предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта в селении Южное и врачебной амбулатории в населенном пункте Сурхахи», — сказал премьер.

По его данным, здравоохранение республики представлено 34 медицинскими организациями, функционирует 2244 койки.

«Показатели естественного движения населения сложились следующим образом (на 1 000 населения): рождаемость — 15,0 — третье место по Российской Федерации; смертность — 3,3 — наименьший показатель по стране; естественный прирост — 11,7 — второе место по стране; продолжительность жизни — 78,7 лет — первое место по РФ», — добавил Сластенин.

Как отметил премьер, в минувшем году завершено строительство психоневрологического и наркологического диспансеров в селе Плиево. Проведен капитальный ремонт городской детской поликлиники и поликлиники Малгобекской центральной районной больницы.

План по диспансеризации населения выполнен на 98,4%

В рамках реализации мероприятий федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобретено 16 единиц медицинского оборудования, в том числе система компьютерной томографии.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя успехи и планы правительства региона на ближайшее время, под особым контролем властей находится вопрос повышения квалификации медиков.

«Безусловно, проблемы в здравоохранении есть, они нам известным, мы их решаем планомерно и с учетом пожеланий жителей нашей республики. К наиболее важным задачам относится работа по подготовке кадров, повышению квалификации медицинских работников. На 2023 год составлена заявка на подготовку медицинских кадров с высшим образованием на основе целевого обучения в количестве 31 места по программе специалитета и 53 мест по программе ординатуры по различным специальностям», — подчеркнул Глава региона.

По данным Калиматова, по итогам конкурсных мероприятий поступили в медицинские вузы России по целевым направлениям по программе специалитета 45 абитуриентов. Для получения послевузовского профессионального образования направлены для прохождения ординатуры за счёт средств федерального бюджета 48 специалистов.

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