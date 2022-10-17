Три министерства в Ингушетии на 100% исполнили бюджет по нацпроектам

«Это постоянный лидер по реализации приоритетных национальных проектов — Министерство автодорог Ингушетии с кассовым исполнением 422 млн рублей, Министерство спорта и физической культуры — 6,4 млн рублей, и Министерство образования и науки — 339 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным Минфина России, в общей системе мониторинга республика находится в зеленой зоне по кассовому исполнению по 7 национальным проектам: «Демография» (78%), «Образование» (67%), «Жилье и городская среда» (76%), «Экология» (62%), «Безопасные качественные автомобильные дороги» (100%), «Малое и среднее предпринимательство» (79%), «Международная кооперация и экспорт» (59%).

Средний уровень кассового исполнения по Российской Федерации составляет 62%, по СКФО — 66,3%.

Отмечается, что общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов в Ингушетии, составляет 10,4 млрд рублей, из них 9,9 млрд — средства федерального бюджета, и 451 млн рублей софинансируются регионом. Из предусмотренного объема средств на текущий год бюджетные обязательства приняты на 10 млрд 288 млн рублей, или 99%.

Напомним, что в 2022 году Ингушетия принимает участие в реализации 43 региональных проектов.