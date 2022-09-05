Три населенных пункта Ингушетии более чем на сутки останутся без газа из-за ремонтных работ

«В связи с провидением планово-профилактических работ будет прекращена подача газа в городе Карабулак, в городе Сунжа и в сельском поселении Троицкое с 07:00 мск 6 сентября до 09:00 мск 7 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали население быть бдительными и следить за газовым оборудованием.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике: 8 (8734) 55-99-99.