Три новые почтовые отделения откроют в Ингушетии до конца текущего года

Об этом на встрече с премьер-министром республики Владимиром Сластениным сообщил Камбулат Сукиев, отметив, что возглавляемый им ингушский филиал «Почты России» занял второе место в стране по выполнению плановых показателей за этот год.

Сластенин поздравил Сукиева с достижением высоких результатов.

«Наша почта всегда занимала лидирующие позиции, и сегодня — очередной успех нашего филиала, который уверенным шагом идет вперед. И успех этот во многом определяется работой ваших сотрудников, их стараниями и искренней отдачей делу. Желаю вам и всему большому коллективу ингушской почтовой отрасли новых достижений, удачи во всем и плодотворной работы», — цитирует премьер-министра пресс-служба Главы и правительства республики.