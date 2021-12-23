Три пациента с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки

На 23 декабря в регионе по лабораторным исследованиям зафиксировано 28 047 случаев заболевания Covid-19 (+79 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело всего 26 159 пациентов (+101 за сутки).

Остаются под медицинским наблюдением 2 025 человек, что на 51 пациент меньше показателей 22 декабря.

Снято наблюдение с 36 486 жителей республики. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.