Три пациента с Covid-19 умерли в Ингушетии за минувшие сутки
Три пациента с коронавирусом умерли в Ингушетии за прошедшие сутки, всего — 463 человека.
На 23 декабря в регионе по лабораторным исследованиям зафиксировано 28 047 случаев заболевания Covid-19 (+79 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Выздоровело всего 26 159 пациентов (+101 за сутки).
Остаются под медицинским наблюдением 2 025 человек, что на 51 пациент меньше показателей 22 декабря.
Снято наблюдение с 36 486 жителей республики. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.