Три пациента с Covid-19 умерли в Ингушетии за сутки
Три пациента с коронавирусом умерли в Ингушетии за минувшие сутки, всего — 473 человека.
На 26 декабря в регионе лабораторно подтверждено 28 286 случаев Covid-19 (+81 за сутки), сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Выздоровел всего 26 411 пациент (+ 78 за сутки).
В России за минувшие сутки выявлен 23 721 случай коронавируса, умерло — 968 человек, выздоровело — 37 285.