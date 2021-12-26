Коронавирус

Три пациента с Covid-19 умерли в Ингушетии за сутки

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Три пациента с коронавирусом умерли в Ингушетии за минувшие сутки, всего — 473 человека.

На 26 декабря в регионе лабораторно подтверждено 28 286 случаев Covid-19 (+81 за сутки), сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Выздоровел всего 26 411 пациент (+ 78 за сутки).

В России за минувшие сутки выявлен 23 721 случай коронавируса, умерло — 968 человек, выздоровело — 37 285.

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