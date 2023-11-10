Три поддельные банкноты номиналом 5 тыс. рублей выявили в Ингушетии в III квартале

Для сравнения, во втором квартале текущего года на экспертизу в региональное отделение Банка России попали две фальшивые купюры достоинством 1 тыс. рублей, говорится в релизе.

«Количество выявляемых в республике поддельных банкнот остается невысоким. Несмотря на это, советуем жителям всегда проверять деньги, особенно крупных номиналов. Правильно делать это как минимум по трем защитным признакам — на ощупь, на просвет, при наклоне или повороте купюры», — отметил управляющий Отделением-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Подробное описание банкнот и признаков их подлинности можно найти на сайте Банка России. Самостоятельно проверить деньги на подлинность без специального оборудования поможет также бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Оно подскажет, на какие защитные признаки необходимо обратить внимание и где они расположены. Приложение содержит информацию обо всех российских бумажных деньгах, находящихся в обращении.