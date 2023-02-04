Три рисунка детей из Ингушетии будут представлены на выставке в МВД России

В состав жюри конкурса вошли руководство и личный состав отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН, а также член Общественного совета при МВД, которые подчеркнули, что каждая работа достойна награды.

В трех возрастных категориях, определились следующие победители: Амина Кузигова (от 6 до 8 лет) — ученица двадцать второй средней школы сельского поселения Верхние Ачалуки, Аиша Измайлова (9-11 лет) — гимназия номер один города Малгобека и Магомед Мержоев (12-14 лет) — ученик центра непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дипломы и подарки победителям и призерам вручил врио заместителя министра внутренних дел полковник полиции Багомед Маммаев. Также общественник Хусейн Амаков, поблагодарив ребят за старание, поощрил одного из призеров.

Три лучших рисунка детей направлены в МВД России для участия во Всероссийской выставке по итогам конкурса «Участковый глазами детей».