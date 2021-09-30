Три семьи переехали в новые квартиры из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры Ингушетии

«В ходе проверки по обращению местных жителей о нарушении их жилищных прав установлено, что заявители проживали в многоквартирном доме, признанном аварийным и непригодным для проживания в 2015 году», — сказал представитель региональной прокуратуры.

По его данным, дом в Малгобеке был включен в региональную адресную программу по переселению граждан. Однако три семьи отказались от жилья, предложенного местными властями взамен аварийного, из-за его месторасположения, планировки квартир и по другим причинам.

Ведомство обратилось в суд с требованием обязать мэрию города предоставить гражданам благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.

Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Люди уже переехали в благоустроенные квартиры.