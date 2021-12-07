Три школы в Ингушетии кормили детей продуктами, не соответствующими СанПиН

«В ходе проверки локальных актов трех образовательных учреждений по вопросу организации питания в образовательных учреждениях прокуратурой установлено, что положения об организации питания в образовательном учреждении в отдельных образовательных учреждениях приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, которые утратили силу в связи с изданием СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Тем самым нормы положений трех образовательных учреждений с. п. Экажево не соответствуют действующим нормам СанПиН», — сказал собеседник.

По результатам проверки в отношении всех трех директоров общеобразовательных учреждений возбуждены административные дела по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.