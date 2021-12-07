Три школы в Ингушетии кормили детей продуктами, не соответствующими СанПиН

0

В ходе прокурорской проверки в трех образовательных учреждениях сельского поселения Экажево Назрановского района Ингушетии выявлены нарушения в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Было установлено, что питание в школьных столовых не соответствует действующим нормам СанПиН, сообщили газете «Ингушетия» во вторник, 7 декабря, в региональной прокуратуре.

«В ходе проверки локальных актов трех образовательных учреждений по вопросу организации питания в образовательных учреждениях прокуратурой установлено, что положения об организации питания в образовательном учреждении в отдельных образовательных учреждениях приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, которые утратили силу в связи с изданием СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Тем самым нормы положений трех образовательных учреждений с. п. Экажево не соответствуют действующим нормам СанПиН», — сказал собеседник.

По результатам проверки в отношении всех трех директоров общеобразовательных учреждений возбуждены административные дела по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В правительстве призвали жителей Ингушетии написать правовой диктант
В столице Ингушетии проводят рейды по объектам общественного питания
Ингушетию в составе Генсовета «Единой России» будут представлять Глава республики и председатель горсовета Назрани
За прошедшие сутки в Ингушетии умерли три человека с коронавирусом
В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка «Магия ингушских гор»
Минобрнауки Ингушетии объявило конкурс на разработку логотипа ведомства
Власти Малгобекского района Ингушетии провели акцию по профилактике экстремизма в молодежной среде
Виноградари Ингушетии могут рассчитывать на господдержку
В сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии проверили точки, реализующие алкоголь
Следователем проводится проверка по факту нападения на микроавтобус в Ингушетии
В МВД считают, что причиной избиения водителя микроавтобуса в Ингушетии стал земельный конфликт

Главное

Яндекс.Метрика

 