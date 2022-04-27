Три жительницы Ингушетии стали фигурантами дел об участии в НВФ в Сирии

«Правоохранительные органы выявили факт участия 29-летней жительницы Карабулака с 2017 года в деятельности НВФ в Сирии, входящего в состав запрещенной в России МТО «Исламское государство», — сказал источник.

По его словам, от террористской деятельности женщина не отказалась, оружие сирийским властям не сдала. У ингушских правоохранителей сведений о возвращении её на Родину на текущий момент нет.

Женщина стала фигурантом дела по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования). Её объявили в федерльный и международный розыск.

Кроме того, в ходе расследования дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) от 25 декабря 2018 г. силовики установили участие 36-летней уроженки села Али-Юрт с 2014 года в деятельности сирийского НВФ, структурно входящего в МТО.

Информации о прекращении её участия в деятельности международных террористов также нет. Ей вменяют ч. 2 ст. 208 УК РФ. Она находится в федеральном и международном розыске.

В поле зрения правоохранителей попала еще одна 54-летняя жительница республики, зарегистрированная в Карабулаке. Силовики полагают, что в 2014 году женщина переправилась в Сирию и добровольно примкнула в арабской республике к террористам. По имеющимся у правоохранителей данным, подозреваемая оказывает медпомощь бандитам, готовит еду, занимается стиркой обмундирования террористов, уборкой помещений. На разыскиваемую также завели дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ.