Тринадцать школ после реконструкции откроют в Ингушетии ко Дню знаний

«Капитальный ремонт в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования» в республике проводится в 13 школах. Работы во всех учреждениях планируется завершить к 1 сентября», — сказала Бокова на правительственном заседании в Магасе.

Как отметила вице-премьер, к началу нового учебного года по региональному проекту «Успех каждого ребенка» созданы все необходимые условия для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Отремонтированы спортзалы, образованы спортклубы.

Планируемая численность обучающихся в школах в этом году составляет более 82 тыс. человек, из них 9 750 — первоклассники. Всего принять детей готовятся 226 образовательных организаций.

Помимо спортивного направления, в рамках регионального проекта «Современная школа» в организациях общего образования заработали 12 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». А благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» в республике будет открыт региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (ЦОД). Также в этом году создано 11 мастерских на базе 4 образовательных учреждений СПО.