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Трое детей отравились в Ингушетии угарным газом

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Трое детей отравились угарным газом в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии во вторник поздно вечером, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о том, что в детскую республиканскую клиническую больницу с признаками отравления угарным газом доставлены дети 2008, 2012, 2013 года рождения поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 22.08 мск 22 февраля.

По прибытию на место дежурной службой было обнаружено, что дымоход отопительного котла забит, в результате чего произошла утечка угарных газов.

Состояние пострадавших после оказания специализированной медицинской помощи стабильное.

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