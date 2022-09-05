Трое детей, сорвавшихся с обрыва, попали в больницу в Ингушетии

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Поездка на отдых в горный Джейрахский район обернулась для ингушской семьи из Назрановского района непредвиденной ситуацией, в результате которой трое несовершеннолетних госпитализированы с травмами, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«Правоохранительные органы республики получили сигнал о том, что в Сунженскую больницу поступили трое детей: девочка 2009 года рождения, девятилетний и шестилетний мальчики с переломами и ушибленными ранами, ЗЧМТ», — сказал собеседник издания.

Со слов отца, утром они всей семьей решили поехать в горы отдохнуть. По просьбе детей на дороге Алхасты — Сурхахи он остановил машину. Мужчина остался в автомобиле, а мать с детьми вышла. Через несколько минут отец услышал крики и побежал в их сторону и увидел, что дети сорвались с обрыва и упали. Один пострадавший после оказания первой помощи госпитализирован в реанимацию. Второй мальчик и девочка направлены в детскую больницу в Назрани.

Следователи разбираются в причинах происшествия.

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