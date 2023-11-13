Криминал

Трое экс-полицейских Ингушетии предстанут перед судом по делу о взятке на 11,6 млн рублей

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Следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников правоохранительных органов и предпринимателя о получении взятки в 11,6 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«С 2019 по 2020 год индивидуальный предприниматель вступил в сговор с обвиняемыми. Сотрудники УГИБДД МВД выдавали свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и согласились за деньги делать это без необходимых проверок», — рассказал собеседник.

По его словам, обвиняемые выдавали свидетельства о безопасности конструкции на 322 транспортных средства без проведения осмотра за денежное вознаграждение в сумме более 11 млн 600 тыс. рублей.

Отмечается, что фигурантам инкриминируется п. «в» части 5 и части 6 статьи 290 УК России (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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