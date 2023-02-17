ДТП

Трое из 15 пострадавших в ДТП с участием автобуса в тяжелом состоянии находятся в больнице Ингушетии

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Трое из 15 пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса «Краснодар-Махачкала» в тяжелом состоянии находятся в Сунженской районной центральной больнице республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минздрава региона.

«Двое мужчин находятся в реанимационном отделении. Их нежелательно транспортировать, поскольку они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина в отделении травматологии. Им оказывается квалифицированная помощь», — сказала собеседница издания.

Она подтвердила, что накануне в Ингушетию приезжали пять бригад «скорой» из Дагестана. Они забрали семерых пострадавших из Сунженской ЦРБ.

Четыре человека, которые находились в Ингушской республиканской клинической больнице в Назрани, были перевезены в медучреждения Дагестана на машинах скорой помощи республиканского центра медицины катастроф.

Напомним, 16 февраля около 8 часов на 596 км ФАД «Кавказ» в Ингушетии при опрокидывании рейсового автобуса «Краснодар-Махачкала» погиб один человек, 14 пострадали.

Всего в автобусе находился 21 человек, из них 2 водителя, детей не было.

Ранее в пресс-службе надзорного ведомства республики «Ингушетии» сообщили, что прокуратурами двух регионов организована проверка. Будет дана оценка соблюдению правил безопасности дорожного движения и требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров в междугородних рейсах, в деятельности организации-перевозчика, зарегистрированной на территории Дагестана.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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