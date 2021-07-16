Трое мужчин попали под следствие за перевозку бандитов и снабжение их продуктами в Ингушетии

«27-летний, 35-летний и 40-летний жители республики подозреваются в совершении преступлений по ч.5 ст.33 — ч.2 ст.208 УК РФ (оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом). Кроме того, один из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору)», — сказал представитель ведомства.

По данным следователей, с апреля 2011 года по октябрь 2015 года мужчины, зная, что трое жителей республики являются участниками незаконного вооруженного формирования, оказывали им пособническую помощь, обеспечивали их продуктами питания и перевозили их на собственном автотранспорте.

Один из фигурантов получил от бандита пистолет системы «Макарова» калибра 9 мм, снаряженный 8 патронами, который перевез по месту своего жительства, где хранил до обнаружения сотрудниками органов безопасности при проведении 14 июля 2021 года оперативно-розыскного мероприятия.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала об аресте двух жителей Назрановского района и задержании трех человек в рамках расследования дела о вооруженном нападении на полицейских, осуществлявших охрану республиканской больницы в Назрани в 2014 году. В результате атаки бандитов огнестрельные ранения получили несколько стражей правопорядка