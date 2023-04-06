Трое полицейских погибли, еще восемь госпитализированы после боестолкновения в Ингушетии

«При перестрелке с бандгруппой, укрывавшейся в частном доме в селе Зязиков-Юрт, погибли трое полицейских, еще восемь человек ранены, они находятся в республиканской больнице», — сказал собеседник.

По его данным, КТО в районе продолжается, ведется поиск преступников.

Как сообщали ранее в пресс-службе УФСБ РФ по республике, оперативным штабом по Ингушетии в среду в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селе Зязиков-Юрт.

При попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия.

По данным информированного источника «Ингушетии», силовики вышли на след бандгруппы, причастной к обстрелу поста ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта и сотрудников ПДН на территории кошары на окраине Малгобека 3 апреля.

Перестрелка шла в районе, где с 20:00 3 апреля решением оперштаба введен режим КТО. Участники НВФ были взяты в кольцо — их заблокировали в частном доме.

Как сообщали в пресс-службе УФСБ по региону в среду, сотрудники управления вместе с региональной полицией в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в рамках контртеррористической операции, нашли тело неустановленного мужчины, «внешне схожего с Коттоевым М. А-Г., 1997 г. р». Рядом с трупом обнаружены автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1, сказал сотрудник пресс-службы.

Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию остальных членов бандгруппы. Речь идет о четверых разыскиваемых, изначально их было шестеро.

27 марта неизвестные напали на пост ДПС «Волга-14» на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате были ранены двое полицейских. 3 апреля та же группа обстреляла стражей правопорядка на территории кошары в Малгобекском районе. Легкое ранение получил лейтенант полиции. 29 марта на бетонных столбах был обнаружен труп одного из подозреваемых Эльдиева, который скончался от полученных ранений при перестрелке с силовиками на посту.