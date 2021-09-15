Трое жителей Ингушетии на 10 лет отправились в тюрьму за сбыт героина в обмен на авто

«Установлено, что злоумышленники в феврале 2017 года поэтапно сбыли лицу, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий, более 100 г героина в обмен на автомобиль «Лада-Гранта», — сказал представитель ведомства.

По его словам, после этого полиция задержала мужчин. На них завели дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере).

Каждого из них Магасский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.