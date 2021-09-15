Приговор

Трое жителей Ингушетии на 10 лет отправились в тюрьму за сбыт героина в обмен на авто

0

Вынесен обвинительный приговор трем местным жителям по уголовному делу о сбыте наркотиков в крупном размере, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что злоумышленники в феврале 2017 года поэтапно сбыли лицу, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий, более 100 г героина в обмен на автомобиль «Лада-Гранта», — сказал представитель ведомства.

По его словам, после этого полиция задержала мужчин. На них завели дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере).

Каждого из них Магасский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Первый пошел: «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0
В Ингушетии 13 победителей регионального конкурса на лучшее подсобное хозяйство получили денежные сертификаты
Юнармеец Хади Мациева приняла участие во встрече полпреда Президента России в СКФО с лидерами РДШ
В музее изобразительных искусств Ингушетии — новые экспонаты от Фаризы Бекмурзиевой
Калиматов призвал жителей Ингушетии сделать осознанный выбор 17-19 сентября
Школьники Назрановского района Ингушетии посетили познавательное мероприятие о защите природы
Музей изобразительных искусств Ингушетии временно закрыт для посещения
В домах культуры Ингушетии в день выборов пройдут развлекательные программы для избирателей
Сунженская участковая больница в Ингушетии получила новую машину скорой помощи
Число умерших с Covid-19 в Ингушетии выросло до 300 человек
Житель Ингушетии получил год и семь месяцев за убийство в состоянии аффекта

Главное

Яндекс.Метрика

 