Трое жителей Ингушетии придумали страховой случай для получения 1 млн руб.

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Двое мужчин и женщина попали под следствие за попытку незаконного получения страховых выплат в крупном размере, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«При расследовании дела, возбужденного в феврале этого года по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, правоохранители установили, что 30-летний мужчина по предварительному сговору с жительницей Экажево 1977 г. р. и пенсионером из сельского поселения Галашки в декабре минувшего года совершили покушение на хищение чужого имущества», — сказал источник.

Он уточнил, что речь идет о попытке незаконно получить 1 млн руб. от страховой компании по липовым документам о страховом случае. Довести преступный умысел до конца фигуранты не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

На них завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ. В отношении двух человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пенсионера отправили под домашний арест.

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