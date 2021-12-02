Трое журналистов из Ингушетии будут аккредитованы для участия в пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее проинформировал представителей СМИ, что из-за ограничительных мер число журналистов будет сокращено до 500 человек, а само мероприятие перенесут из Центра международной торговли в Манеж. Свободной аккредитации не предполагается по причине ограничения количества участников.

«Будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор. Мы будем следовать всем требованиям», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь добавил, что для участия нужно будет сдавать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 декабря.

Большая пресс-конференция Президента России — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.