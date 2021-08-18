Троих жителей Ингушетии оштрафовали за распространение экстремистских материалов в Интернете

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, за пропаганду и публичное демонстрирование символики и атрибутики организаций, деятельность которых запрещена на территории России, троим жителям Ингушетии придется выплатить административные штрафы.

В Погрануправлении напомнили, что пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики и символики экстремистских организаций запрещены федеральными законами.