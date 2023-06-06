Труд работников культуры Ингушетии получил высокую оценку

Как сообщили в пресс-службе Республиканского дома народного творчества, среди тех, кто получил высокую оценку своей деятельности, оказались и работники культуры.

По словам собеседника, директор Культурно-досугового центра Малгобекского района Саид Катиев был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия».

Заслуженными работниками культуры Ингушетии стали начальник отдела кадров РДНТ Фатима Цечоева, худрук ДК города Карабулака Адам Беков, худрук ДК села Пседах Билал Алероев, директор ДК с. п. Троицкого Соня Мерешкова и худрук ДК села Аки-Юрт Зура Исаева.