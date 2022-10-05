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Труд учителя по праву является самым благородным — премьер Ингушетии

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Труд учителя по праву является самым благородным, созидательным, творческим и в то же время невероятно сложным, отметил в своем праздничном обращении премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин.

«Ответственная и многогранная работа требует от вас не просто качественной передачи знаний, но и огромного терпения, душевного тепла, внимания и уважения к учащимся. Вы обучаете подрастающее поколение не только различным умениям и наукам, но и доброте, честности, порядочности», — подчеркнул председатель правительства региона.

По его словам, сегодня в образовательных учреждениях республики с повышаем качества образования внедряются инновационные технологии обучения, меняются методы и учебные программы, вводятся новые образовательные стандарты. Несомненно, ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу, чей талант и мастерство всегда позволяют ему идти в ногу с прогрессом, находиться в постоянном творческом поиске, овладевать новейшими средствами и методиками обучения, повышать квалификацию, находить новые формы общения с детьми.

«Дорогие учителя! Примите слова благодарности за ваш подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм и искреннюю любовь к детям, преданность профессии и терпение. В этот праздничный день желаю вам дальнейших успехов в работе, творческого вдохновения, оптимизма и новых профессиональных достижений. Крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим близким», — говорится в обращении Сластенина.

Напомним, ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году.

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